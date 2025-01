Veröffentlicht am 2. Januar 2025 von wwa

WEITEFELD – Feuerwerk unter Vordach der Grundschule in Weitefeld gezündet

In der Silvesternacht ging gegen 00:32 Uhr die Mitteilung bei der integrierten Leitstelle ein, dass der Dachstuhl der Grundschule Weitefeld brenne. Es wurden die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht der Dachstuhl brannte, sondern jemand einen Feuerwerkskörper unter das Vordach der Grundschule in Weitefeld geschossen hatte. Der brennende Gegenstand prallte von unten gegen die Holzverkleidung des Daches und von dort in eine offenstehende Mülltonne, deren Inhalt schließlich in Brand geriet. Die Holzverkleidung des Vordaches wurde durch den explodierenden Feuerwerkskörper beschädigt. Der Inhalt der Mülltonne musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Den Einsatz ausgelöst hatte jedoch die Feststellung, dass es auf dem Dach der Schule qualmte. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass es sich um ein Heizungsrohr handelte aus dem ordnungsgemäß Rauch oder Dampf aufstieg. Quelle: Polizei