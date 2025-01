Veröffentlicht am 2. Januar 2025 von wwa

REGION – Wahlkampfauftakt Bündnis 90-Die Grünen in der Region – informieren, vernetzen, planen, organisieren –

Du willst eine grüne Stimme in der Bundesregierung? Eine Stimme, die zuversichtlich und tatkräftig für Gerechtigkeit, Klimaschutz, wirtschaftlichen Fortschritt, Frieden und Demokratie kämpft?

Dann komm zum Wahlkampfauftakt in der Region – informieren, vernetzen, planen, organisieren – in die Stadthalle Linz am 9. Januar 2025 um 19:00 Uhr. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Elisabeth D’Angelo – stellv. Schriftführerin Bündnis 90-Die Grünen OV Unkel-Linz-Bad Hönningen, Freiligrathstraße 3 53572 Unkel