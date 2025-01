Veröffentlicht am 2. Januar 2025 von wwa

WISSEN – Jahreshauptversammlung der Wisserland-Touristik: Verein hat viel zu tun

Er ist der einzige Tourismusverband im Landkreis Altenkirchen: Der Wisserland-Touristik e. V. möchte die Verbandsgemeinde Wissen in Sachen „Tourismus“ weiter positiv begleiten. Die Bilanz über das abgelaufene Geschäftsjahr fiel gut aus. Besondere Aufmerksamkeit galt bei der kürzlich erfolgten Jahresversammlung den neuen Stadt- und Walzwerksführungen.

Vorsitzender Matthias Weber gab nach seiner Begrüßung im Foyer des kulturWERKwissen das Wort an Geschäftsführerin Ulrike Corten, welche Ansprechpartnerin für die Bürger sowie die Gäste des Wisserlandes in der Tourist-Information im RegioBahnhof Wissen ist. Ein ereignisreiches Jahr 2023 ließ die Geschäftsführerin in ihrem Bericht Revue passieren. Über die Werbeaktionen des Vereins wurde ebenso berichtet, wie über die Zusammenarbeit mit den touristischen Dachmarken „Westerwald“ und „Naturregion Sieg“. Auch erhielten die Mitglieder des Tourismusverbandes der Verbandsgemeinde Wissen Informationen über die An- und Abmeldungen von Mitgliedsbetrieben, die aktuellen Printmedien, die E-Bike-Vermietung sowie die Neuerungen in der Wissener Tourist-Information.

Die Eröffnung des Bike-Parks, das Jubiläum 15 Jahre WesterwaldSteig mit der geführten Wanderung zur Ski-Hütte, sowie die Beteiligung des Vereins an Veranstaltungen wie dem Auenlandfest, dem Stadtfest und „Siegtal pur“ waren die Tätigkeiten im Jahr 2023. Besonders die bundesweite Publikumswahl mit dem tollen Ergebnis für den kleinen feinen „Auenlandweg“ rückte nochmal in den Fokus, ebenso eine steigende Zahl an Ferienwohnungen im Wisserland.

Eine solide und einwandfreie Kassenführung konnte sodann dem Verein bescheinigt werden. Im Jahr 2023 fiel das Jahresergebnis erneut positiv aus – wobei immer wieder die „Sparflamme“ betont werden muss, mit welcher der Verein seine Aufgaben erledigt. Zur Klarstellung sei allerdings darauf hingewiesen, dass insbesondere die touristischen Infrastruktur-Ausgaben von der Verbandsgemeinde (Verwaltung) getragen werden, u. a. mit Fördermitteln von Bund, Land und Landkreis.

Es folgte eine einstimmige Entlastung des Vorstandes. Wichtigster Tagesordnungspunkt: die Wahl des neuen Vorstandes. Matthias Weber wurde erneut zum 1. Vorsitzenden des Vereins gewählt, wobei Weber wegen seines bevorstehenden Renten-Eintritts betonte, dass er maximal noch für eine Wahlzeit zur Verfügung stehen werde. Weiter wurden in den Vorstand gewählt bzw. nach der Vereinssatzung kraft Amtes berufen: Jochen Stentenbach, Nicole Reifenrath, Hans-Georg Rieth, Dominik Weitershagen, Marc Nilius, Mechthild Euteneuer, Dagmar Ueckerseifer, Sandra Vlach-Stier und Ulrich Noß. Unterstützt wird der Verein bei Veranstaltungen/Projekten zudem aus dem kulturWERK. Als Kassenprüfer fungieren zukünftig Peer Pracht und Gabi Wäschenbach, der Dank ging an Matthias Grohs für die bisherige Bereitschaft zur Kassenprüfung.

Nach der anschließenden Vorstellung und Genehmigung des Haushaltsplanes des Folgejahres gab es Infos zur anstehenden Neustrukturierung im Bereich Tourismus/Citymanagement/Kultur. Es geht im Grunde darum, die Bereiche enger zu verzahnen und die Zusammenarbeit neu zu gestalten bzw. zu stärken. Der Tourismusverband des Wisserlandes spielt bei den Überlegungen eine wesentliche Rolle. Näheres wird von den Akteuren noch erarbeitet, dies mit Hilfe einer externen Tourismusberatung.

Es sind immerhin über 40.000 Übernachtungen, welche das Wisserland jährlich zu verbuchen hat – hinzurechnen muss man bei den statistischen Zahlen noch die Betriebe unter 10 Betten. Die realistische Zahl ist also deutlich höher. Zwar ist man hier nicht das Allgäu oder das Sauerland, das ist allen Akteuren bewusst. Jedoch kommt es auch auf die Qualität an, welche sich – gerade im gastronomischen und kulturellen Bereich – in der kleinen Verbandsgemeinde Wissen durchaus sehen lassen kann. Der größte Campingplatz der Region ist ebenso im Wisserland beheimatet, wie auch eines der größten Familienerholungsheime, die Hotels in Wissen sowie die liebevoll geführten kleineren Unterkünfte – auch in den Ortsgemeinden.

Der Blick in die Zukunft verheißt viel positive Arbeit für die Region. Insbesondere wurden die Führungen und geführten Wanderungen erwähnt, welche dank der Gästeführerinnen Dagmar Ueckerseifer, Christiane Weber und Isabella Groß super ankommen und rege genutzt werden. Nähere Infos hierzu auf wisserland.de im Bereich Veranstaltungen und Freizeit/Führungen. Immerhin nahmen im Jahr 2024 weit mehr als 500 Leute an den Führungen teil – dies wird auch 2025 ein Schwerpunkt der Arbeit des rührigen Vereins sein. Hinzu kommen Beteiligungen an Messen und Aktionstagen wie dem „Fähr-Radtag“ an der Siegmündung, wo man gemeinsam mit dem Westerwald bzw. der Naturregion Sieg tätig wird. Foto: T. Fiebach

Foto: Eine der Aufgaben des Vereins ist der Betrieb der Tourist-Information im RegioBahnhof Wissen