Veröffentlicht am 2. Januar 2025 von wwa

KIRCHEIB – Kennzeichendiebstahl in Kircheib

In der Nacht zwischen Montag, 30. Dezember 2024, und Dienstag, 31. Dezember 2024, kam es in Kircheib, in der Hauptstraße, zu einem Kennzeichendiebstahl. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entwendeten Unbekannte beide Kennzeichenschilder von einem geparkten Peugeot. Es handelte sich um ein rumänisches Kennzeichen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei