Veröffentlicht am 1. Januar 2025

NEUWIED-HEIMBACH-WEIS – Nach Einbruch in Haus sucht die Polizei Zeugen

In der Silvesternacht brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Heimbach-Weis ein. Durch die Terrassentür gelangten sie im Oberen Markenweg in das Haus, durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld, Münzen und Medaillen sowie ein Internetradio. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Neuwied entgegen (T.: 02631/878-0 oder kineuwied@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei