Veröffentlicht am 1. Januar 2025 von wwa

KOBLENZ – Silvester in Koblenz – Polizei zieht positive Bilanz

Als Resultat der im Vorfeld stattgefundenen Aufklärungsmaßnahmen führte die Polizei Koblenz in der Silvesternacht gezielte stationäre als auch mobile Präsenzmaßnahmen sowohl im Bereich Koblenz- Neuendorf als auch in der Altstadt von Koblenz durch. Ein Schwerpunkt der Maßnahmen war das Deutsche Eck, an dem ab 23 Uhr ein erhöhter Zulauf festgestellt werden konnte. Insgesamt fanden sich hier zeitweise bis zu 3000 feiernde Menschen zusammen. Durch Sperrlinien- als auch Zufahrtsschutzmaßnahmen aus Richtung Rhein und Mosel gelang es den Einsatzkräften, den Fußgängerverkehr entsprechend zu kanalisieren.

Darüber hinaus konnten im Rahmen der Kontrollmaßnahmen potentielle Störer rechtzeitig erkannt und des Platzes verwiesen werden. Bezüglich der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel 2024/2025 verzeichnet die Polizei Koblenz in der Gesamtschau erfreulicherweise keine herausragenden oder nennenswerten Störungen und bedankt sich ausdrücklich bei den friedlich feiernden Bürgerinnen und Bürgern. Quelle: Polizei