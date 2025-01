Veröffentlicht am 1. Januar 2025 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfallflucht in Bendorf

Am 01. Januar 2025, gegen 02:00 Uhr, kam es in der Weiser Straße in Bendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen Kastenwagens touchierte den entgegenkommenden roten Kleinwagen seitlich und entfernte sich anschließend weiter nach Heimbach-Weis in unbekannte Richtung. Hinter dem flüchtigen Kastenwagen soll sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer befunden haben, der den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet haben könnte. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bendorf erbeten. Quelle: Polizei