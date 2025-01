Veröffentlicht am 1. Januar 2025 von wwa

BAD MARIENBERG – Vandalismus und Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen in Bad Marienberg

Am frühen Neujahrsmorgen kam es zum Vandalismus im Bereich der Gartenstraße, in Bad Marienberg. Es wurden 13 parkende Fahrzeuge in der Gartenstraße beschädigt. An den geparkten Fahrzeugen wurden jeweils die Außenspiegel abgetreten oder kaputtgeschlagen. Die Tat lässt auf puren Vandalismus schließen und dürfte sich im Zeitraum zwischen 06:00 und 08:00 Uhr ereignet haben. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte am heutigen Nachmittag ein Tatverdacht gegen einen örtlichen Jugendlichen begründet werden. Dennoch bittet die Polizei in Hachenburg um Hinweise, wer zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt die Polizei unter 02662-95580 entgegen. Quelle: Polizei