Veröffentlicht am 30. Dezember 2024 von wwa

KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall am Bahnhofsvorplatz in Koblenz

Montagnachmittag kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Koblenz. Beim Überqueren der Fahrbahn an einem Fußgängerüberweg wurde ein 85-jähriger Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Der Verletzte wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und um die 35-jährige Fahrzeugführerin dauern an. Quelle: Polizei