Veröffentlicht am 30. Dezember 2024 von wwa

DIERDORF – Verkehrsunfall im Ausfahrtsbereich Dierdorf

Montagmorgen, 30. Dezember 2024, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, bei Kilometer 64,750 ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten LKW. Der LKW-Fahrer wollte die BAB 3 an der Anschlussstelle Dierdorf verlassen und kam auf winterglatter Fahrbahn im Ausfahrtsbereich von der Fahrbahn ab. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen und die Leitplanke beschädigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Da sich der LKW jedoch mit der Leitplanke verkeilte zogen sich die Bergungsarbeiten in die Länge, sodass die Anschlussstelle Dierdorf erst gegen 14 Uhr wieder frei gegeben werden konnte. Neben der Autobahnpolizei Montabaur waren auch die Autobahnmeisterei Montabaur und ein ortsansässiges Abschleppunternehmen im Einsatz. Quelle: Polizei