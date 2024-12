KIRCHEN – Bedrohung mit Schußwaffe am Bahnhof in Kirchen

Veröffentlicht am 30. Dezember 2024 von wwa

KIRCHEN – Bedrohung am Bahnhof in Kirchen

Freitagabend, 27. Dezember 2024, kam es am Bahnhof in Kirchen, gegen 23.40 Uhr, zu einer Bedrohung einer Person, die von einer männlichen Person mit einer Schusswaffe, die ihr an den Kopf gehalten wurde, bedroht und aufgefordert wurde zu verschwinden. Weitere Hintergründe sind derzeit nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Hinweise an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei