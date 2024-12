Veröffentlicht am 30. Dezember 2024 von wwa

HERDORF – Sprengung eines Zigarettenautomaten in Herdorf

Sonntagmorgen, 29. Dezember 2024, gegen 03:10 Uhr, wurde durch eine Zeugin die Sprengung eines Zigarettenautomaten mit Böller durch zwei männliche Personen in der Schneiderstraße gemeldet. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte einer der beiden Täter in einem Gebüsch versteckt festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Er führte Teile des Diebesgutes mit sich und ist auch für eine Serie von Diebstählen aus PKWs am 21. Dezember 2024 in Herdorf verantwortlich. Der zweite Täter konnte nicht mehr aufgefunden werden. Quelle: Polizei