Veröffentlicht am 30. Dezember 2024 von wwa

LINZ – Ein Linzer Urgestein verabschiedet sich – Veit Doll geht nach über 44 Jahren als Polizeibeamter in Ruhestand

Am Freitag, 27. Dezember 2024 wurde EPHK Veit Doll im Dienstgebäude „seiner“ Polizeiinspektion Linz verabschiedet. Das Foto zeigt den Leiter der Polizeiinspektion, EPHK Thomas Hecking bei der Übergabe der Ruhestandsurkunde. Hecking würdigte seinen Stellvertreter in überaus lobenden Worten und stellte noch einmal heraus, was Veit Doll über Jahrzehnte für die Polizeiinspektion Linz bedeutet hat. Er verabschiede, so Hecking wörtlich, einen Freund und guten Menschen. 1980 begann die polizeiliche Laufbahn von Veit Doll, mit seiner Ausbildung in Wittlich/Wengerohr. Bereits 1984 führte es den gebürtigen Westerwälder nach Linz am Rhein. Bis auf wenige Jahre, die er in anderen Verwendungen in Neuwied und Koblenz verbrachte, war und blieb er Linzer. Auch nach seiner Ausbildung zum Polizeikommissar, die er 1991 als 3. Bester seines

Jahrganges abschloss, behielt er Linz ganz bewusst als seine Heimatdienstelle. Sein Weg als Sachbearbeiter, führte ihn über Dienstgruppenleitungen in Linz und Neuwied und Führungskraft in der Führungszentrale in Koblenz, schließlich 2017 in seine letzte dienstliche Funktion, die stellvertretende Leitung der Polizeiinspektion Linz.

Doll skizzierte in seiner ebenso bewegten wie bewegenden Abschiedsrede einige Stationen und dienstliche Begegnungen. Sein besonderer Dank galt neben seinen verstorbenen Eltern seiner Familie. Ebenso bedankte er sich auch bei Kolleginnen und Kollegen, die seinen Weg begleitet haben.

Viele der von ihm genannten Personen wohnten der Feierlichkeit bei und verabschiedeten Veit Doll mit den besten Wünschen in den Ruhestand. Quelle und Foto: Polizei