Veröffentlicht am 30. Dezember 2024 von wwa

ALENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen – Verursacher ließen Unfallfahrzeug an der Unfallörtlichkeit zurück

Am frühen Montagmorgen, 30. Dezember 2024 kam es gegen 4:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Stadtbereich Altenkirchen. Der Verursacher befuhr mit seinem Pkw die Quengelstraße in Fahrtrichtung Rathausstraße. In einer Rechtskurve im Bereich der Stadthalle prallte er mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in eine an die Stadthalle angrenzende Mauer. Der Verursacher ließ das total beschädigte Fahrzeug an der Unfallstelle zurück und beging Unfallflucht. Das Fahrzeug wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen sichergestellt, im Inneren des Fahrzeuges konnte eine Vielzahl alkoholischer Getränke festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei