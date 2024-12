Veröffentlicht am 30. Dezember 2024 von wwa

REGION – Wir Westerwälder legt thematische Schwerpunkte fest – Westerwälder Holztage und Wirtschaftsförderung stehen im Fokus – Das Jahr 2025 steht für die Regionalinitiative „Wir Westerwälder“ ganz im Zeichen der Wirtschaftsförderung. Die drei Landräte der Interkommunalen Westerwald-Kooperation Achim Schwickert (Westerwaldkreis), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Dr. Peter Enders (Landkreis Altenkirchen), die drei Wirtschaftsförderer haben gemeinsam mit Vorstand Sandra Köster die Schwerpunkte für das neue Jahr festgelegt.

Ein Highlight werden die Westerwälder Holztage vom 27. bis 29. Juni 2025 auf dem Firmengelände der Holzwerke van Roje in Oberhonnefeld-Gierend (Kreis Neuwied). „Wir starten wieder mit einem exklusiven Fachtag. Hier werden sich die Experten der gesamten Branche in Oberhonnefeld treffen, um Erfahrungen auszutauschen sowie Forschung, Entwicklung und Praxis zusammenzuführen. Mit der fachlichen Begleitung des Holzclusters Rheinland-Pfalz, werden wir wieder den Branchengipfel im Westerwald haben. Die Holzbranche ist und bleibt eine Zukunftsbranche“, unterstreicht der amtierende Vorsitzende der Initiative Wir Westerwälder, Landrat Achim Hallerbach.

Die Landräte betonten die Bedeutung dieser Veranstaltung für die Region, da sie nicht nur die Holzindustrie in den Vordergrund rückt, sondern auch das Bewusstsein für nachhaltige Forstwirtschaft und regionale Produkte schärft. „Die Westerwälder Holztage sind eine hervorragende Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität unserer Holzprodukte zu präsentieren und den Austausch zwischen Produzenten und Verbrauchern zu fördern“, erklären die drei Landräte Hallerbach, Schwickert und Enders.

Weitere Akzente werden von der Westerwald-Touristik (WTS) in der Funktion als touristische Regionalagentur umgesetzt. Die touristischen Besucherzahlen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. „Hier werden wir die Erfolgsgeschichte Westerwald mit dem Netzwerk „Wir Westerwälder“ gemeinsam fortschreiben und die strategische Stärkung des grünen W´s vornehmen,“ erklärt die Geschäftsführerin der Westerwald-Touristik, Maja Büttner.

Die wirtschaftliche Entwicklung als auch die Lebensqualität in der Region Westerwald werden in den nächsten zwei Jahren über die Grenzen hinaus neu positioniert. Mit einer externen fachlichen Unterstützung werden neue Zielgruppen angesprochen. „Die Strategie- und Konzeptionsphase wurde bereits gestartet. Neue Ideen, neue Impulse sollen unsere bisherige Erfolgsgeschichte weiterentwickeln, und dies mit Einbindung der Wirtschaft“, betont das Vorstandsmitglied der Wir Westerwälder, Sandra Köster. Weitere Projekte im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit sind in der Planung bzw. in der ersten Umsetzungsphase.

Foto: Unter dem Dach der Gemeinschaftsinitiative Wir Westerwälder, wurden die thematischen Schwerpunkte für das neue Jahr 2025 geplant (v.l.): Harald Schmillen (WFG Kreis Neuwied), Sandra Köster (Vorstandsmitglied Wir Westerwälder), Lars Kober (WF Kreis Altenkirchen), Landrat Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Maja Büttner (Westerwald Touristik-Service), Landrat Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Jennifer Siebert (Regionalentwicklung Kreis Altenkirchen), Katharina Schlag (WFG Westerwaldkreis), Landrat Achim Schwickert (Westerwaldkreis). Foto: Myriam Hatzmann / Wir Westerwälder