Veröffentlicht am 29. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall in Neuwied durch überfrierende Nässe

Am 28. Dezember 2024 gegen 07:55 Uhr befuhr eine 64-jährige Rollerfahrerin die Dierdorfer Straße im Neuwieder Stadtteil Heddesdorfer Berg. Beim Bremsen auf eisglatter Fahrbahn stürzte die Fahrerin ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich am Bein. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass sich Verkehrsteilnehmer bei den aktuellen Temperaturen und Witterungsbedingungen auf überfrierende Nässe und Glätte auf den Straßen einstellen müssen. Quelle: Polizei