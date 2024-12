Veröffentlicht am 29. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Sachbeschädigung an PKW in der Engerser Landstraße in Neuwied

Im Zeitraum zwischen 27. Dezember 2024, 20:00 Uhr und 28. Dezember 2024, 02:00 Uhr wurde ein in der Engerser Landstraße am Fahrbahnrand abgestellter grauer Mercedes-Benz beschädigt. Unbekannte rissen den Heckscheibenwischer ab, zerkratzen die Beifahrerseite und beschädigten den rechten Außenspiegel. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.-Nr: 026318780 zu melden. Quelle: Polizei