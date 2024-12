Veröffentlicht am 29. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfallflucht auf EDEKA Parkplatz in Neuwied

Im Zeitraum am 27. Dezember 2024, zwischen 10:40 und 11:15 Uhr stellte der Geschädigte seinen grauen VW Sharan, auf dem Parkplatz des EDEKA Supermarktes in der Breslauer Straße ab. Als er nach dem Einkauf zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Unbekannter vermutlich mit einem Einkaufswagen gegen seinen PKW gestoßen war. Dabei wurde der an der Frontstoßstange beschädigt und es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt, ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.-Nr.: 026318780 zu melden. Quelle: Polizei