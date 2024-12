Veröffentlicht am 29. Dezember 2024 von wwa

KOBLENZ – Gefährliche Körperverletzung in Koblenz

Am 29. Dezember 2024 kam es um 02:08 Uhr in der Clemensstraße in Koblenz zu einem Streit innerhalb einer Personengruppe. Dadurch wurde eine Frau von zwei Männern gegen eine Fensterscheibe geschubst. Dies wurde durch eine zweite Personengruppe beobachtet. Eine Frau aus dieser zweiten Gruppe wollte den Streit verbal schlichten. Daraufhin wurde auch sie von den beiden Männern der ersten Gruppe zunächst geschubst und anschließend geschlagen. Dadurch wollte nun ein Mann aus der zweiten Gruppe zur Hilfe kommen. Infolgedessen schlugen alle drei Personen der ersten Gruppe auf den Mann ein, sodass dieser durch die Schläge zu Boden ging. Am Boden liegend wurde noch weiter auf den Mann eingetreten. Die drei Täter flüchteten zunächst, konnten jedoch im Nahbereich durch die Polizei gestellt und identifiziert werden. Die beiden Opfer der Tat wurden leicht verletzt. Gegen die drei Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei