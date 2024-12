Veröffentlicht am 29. Dezember 2024 von wwa

DAB NEUENAHR-AHRWEILER – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrerin und Taxifahrer auf der St.-Pius-Brücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Am 28. Dezember 024 gegen 20.54 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der St.-Pius-Brücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler, in Höhe der St. Pius Kirche. Es kollidierte eine 47-jährige ortsansässige Fahrradfahrerin mit einem entgegenkommenden Taxi. Durch den Zusammenstoß schlug die Fahrradfahrerin mit ihrem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Taxis und fiel anschließend auf den Boden, wo sie zunächst regungslos liegen blieb. Durch den eintreffenden Rettungswagen und Notarzt wurde sie zuerst vor Ort medizinisch versorgt, dann aber aufgrund der schweren Verletzung am Kopf in die Uni Klink Bonn gebracht. Der Gesundheitszustand der Fahrradfahrerin sei weiterhin kritisch. Der Verkehrsunfall wurde zusammen mit einem Gutachter aufgenommen. Weitere Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern noch an. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Quelle: Polizei