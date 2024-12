Veröffentlicht am 28. Dezember 2024 von wwa

KOBLENZ – Diebstahl eines E-Scooter in Koblenz

Mittwochabend, 25. Dezember 2024 gegen 21:45 Uhr, kam es in der Marktstraße in der Koblenzer Altstadt zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Der Täter gelangte durch die offenen Haustüren in den Hinterhof, in dem sich der E-Scooter befand. Obwohl die Tat von einer Videokamera aufgezeichnet wurde, bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden. Quelle: Polizei