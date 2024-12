Veröffentlicht am 28. Dezember 2024 von wwa

SCHÜRDT – Freiluftvogelschau in Schürdt

Ein interessantes Schauspiel das sich dem Betrachter bietet. Hunger hat das Vogelvolk immer, ausreichend Futter ist für alle da. Das scheinen sie auch zu wissen. Mitunter sitzen drei, vier verschiedenen Vogelarten in der Schale und bedienen sich. Zankerei gibt es selten. Sie sitzen mit respektvollem Abstand, lassen allerdings die Umwelt und den Nachbarn nicht aus dem Auge. Es gibt aber auch Rabauken unter ihnen. Die verscheuchen die Kleineren und werfen was ihnen nicht schmeckt in der Gegend herum. Das wiederum gefällt den Nagern. Allerdings scheinen die Eichhörnchen sich schon in ihr Winterquartier zurückgezogen zu haben. Unangenehm sind da die Ratten, die sehr schnell spitz haben, wo es mühelos etwas zu Fressen gibt. Fotos: Diana Wachow