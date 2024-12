Veröffentlicht am 27. Dezember 2024 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Verkehrsunfallflucht am Parkplatz „Flürchen“ bei Höhr-Grenzhausen

Freitagmorgen parkte ein Spaziergänger seinen Pkw auf den linken Parkplätzen zum Waldgebiet „Am Flürchen“. Beim Zurückkommen stellte er fest, dass sich ein erheblicher Schaden an seinem Fahrzeug befand. Der Unfallgegner hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, vermutlich fährt dieser ein rotes Kraftfahrzeug. Hinweise bitte an die Polizei in Höhr-Grenzhausen unter der Telefonnummer: 02624-9402-0 Quelle: Polizei