KRICKENBACH – Hund auf Parkplatz Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) ausgesetzt?

Wegen eines mutmaßlich ausgesetzten Hundes meldete sich am Donnerstagnachmittag ein Anrufer bei der Polizei. Das Tier war auf dem Mitfahrerparkplatz Schweinstal an der K 59 an einem Baustellenschild angebunden. Einsatzkräfte befreiten den Vierbeiner und alarmierten die Tierrettung. Ein Tierarzt stellte fest, dass der Hund unter Alkohol, beziehungsweise Drogen gesetzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Verantwortlichen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die im Laufe des zweiten Weihnachtstags etwas Verdächtiges in dem genannten Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. Quelle: Polizei