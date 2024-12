Veröffentlicht am 27. Dezember 2024 von wwa

WISSEN – Weihnachtsstimmung in unruhigen Zeiten: Junge Union im Kreis Altenkirchen schenkt Freude mit Weihnachtsbaumaktion

Die Junge Union im Kreis Altenkirchen schmückte auch in diesem Jahr kleine Weihnachtsbäume und brachte diese kostenlos zu Interessierten nach Hause. Die Aktion richtet sich vor allem an Senioren und alle anderen, die in diesem Jahr selbst keinen Baum aufstellen können.

„Weihnachten ist das Fest Jesu Geburt und ein Fest des Friedens. In diesem Jahr scheint die Botschaft aktuell denn je. In Zeiten von Unruhen und Verunsicherung wollen wir mit der Aktion ein Zeichen der Nächstenliebe setzen und positiv in die kommende Zeit einstimmen“, so Robert Leonards, Kreisvorsitzender der Jungen Union.

„Wir wollen damit den Beschenkten eine kleine Freude im Sinne der Nächstenliebe machen und freuen uns, dass diese Aktion in den letzten Jahren immer auf eine hohe Nachfrage getroffen ist und es sich in unserem Kreisverband zur festlichen Tradition entwickelt hat“, so Alexander Stohl und Hanna Schuhen.