Veröffentlicht am 27. Dezember 2024 von wwa

PUDERBACH – Mit Auszeichnungen Vorbildcharakter betont – Landrat Hallerbach verlieh Feuerwehr-Ehrenzeichen an Holger Kuhl, Stefan Wirth und Dieter Klein-Ventur aus der VG Puderbach

Mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35 Jahre im Dienst der guten Sache hat Landrat Achim Hallerbach jüngst Holger Kuhl und Stefan Wirth ausgezeichnet. Stefan Wirth wurde zudem das Silberne-Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande verliehen. Den stellvertretenden Wehrleiter der Verbandsgemeinde Puderbach, Dieter Klein-Ventur, zeichnete der Landrat zudem mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande aus.

„Auszeichnungen sind aus vielerlei Gründen wichtig. Sie unterstreichen den Vorbildcharakter und würdigen hervorstechende Leistungen, zudem sind sie Ansporn und Motivation für den Geehrten und rufen nach außen hin zur Nachahmung auf“, betont Achim Hallerbach.

Die Feststellung des Landrats gilt auch für Holger Kuhl. Der 52-jährige gehört der Feuerwehr Puderbach seit 1989 an und durchlief verschiedene Beförderungsstufen, bis er schließlich im Jahr 2017 zum Oberbrandmeister und im Oktober dieses Jahres zum Verbandsführer aufstieg. Seit 2018 ist der mehrfache Feuerwehr-Ausbilder stellvertretender Wehrführer der Puderbacher Wehr.

Auch Stefan Wirth gehört der Feuerwehr Puderbach seit 1989 an. Ende 2012 wurde er zum Hauptbrandmeister befördert. Ausgebildet wurde Stefan Wirth bis hin zum Führer von Verbänden; in seinem Heimatort ist er seit 2011als stellvertretender Wehrführer eingesetzt. Seit 1999 nimmt Stefan Wirth die Funktion des Kreisausbilders für den Landkreis Neuwied wahr, wo er in den Bereichen der Grundausbildungs- und Truppführerlehrgänge Verwendung findet. Voraussetzungen, die Stefan Wirth jetzt auch die Verleihung des Silbernen-Feuerwehr-Ehrenzeichens am Bande einbrachten.

Dieter Klein-Ventur ist seit dem 01.04. 1981 in der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach tätig. In der Zeit vom 19.08.1989 bis zum 12.10.2012 war er Wehrführer der Löschgruppe Oberdreis. Seit dem 29.12.2006 ist er stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Puderbach. Im Rahmen seiner Tätigkeit als stellvertretender Wehrleiter war er mitverantwortlich für die erfreuliche Entwicklung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach, zu der unter anderem das aktuelle Fahrzeugkonzept mit Umsetzung und Beschaffung von zwölf neuen Fahrzeugen, die Neu- und Umbauten der Feuerwehrgerätehäuser an allen Standorten, sowie den Aufbau einer Jungendfeuerwehr und einer Bambini-Feuerwehr gehören. „Aufgrund seiner hohen fachlichen und persönlichen Kompetenz sowie Qualifikation im Feuerwehrwesen hat er im hohen Maße an der Entwicklung der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach und deren Außendarstellung mitgewirkt“, unterstreichen Landrat Achim Hallerbach und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz unisono. Mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen am Bande kann sich Dieter Klein-Ventur nun über ein sichtbares Ergebnis freuen.

Foto: Flankiert von Landrat Achim Hallerbach, Verbandsbürgermeister Volker Mendel sowie BKI Holger Kurz und dessen Stellvertreter Volker Lemgen freuen sich die drei Geehrten aus den Feuerwehren der Verbandsgemeinde Puderbach über die jeweiligen Auszeichnungen. Foto: Wolfgang Tischler