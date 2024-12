Veröffentlicht am 27. Dezember 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Der LSP verabschiedet sich in die Weihnachtspause – Bevor alle in die Ferien verschwinden, ging es noch mal richtig rund

Freitag ist in Bad Marienberg LSP-Tag. Normalerweise haben dann nach Alter gestaffelt vom späten Nachmittag bis zum Rausschmiss durch den Putztrupp um 22:00 Uhr alle Kids der Wettkampfgruppe ihr Stützpunkttraining.

Zum Jahresausklang traf man sich jetzt gemeinsam – von den Minis bis zu den „alten Profis“ waren alle dabei – und der Spaß stand bei den über 30 Teilnehmern eindeutig im Vordergrund. Zum „Warm Up“ hatten Leonie und Fine den Klassiker „Familie Nippeldippel“ umgeschrieben und brachten alle relativ zackig auf Betriebstemperatur. Anschließend galt es bei dem Teamspiel „Achtung Schneeballdiebe“ möglichst unbemerkt unter größtem körperlichem Einsatz und taktischem Geschick, viele Schneebälle zu mopsen. Hier legten sich sogar die „Großen“ richtig ins Zeug – und für die war das Ganze gar nicht so einfach – Hut ab Marcel und Silvan, ihr wart kaum zu entdecken. Da alle etwas Leckeres mitgebracht hatten, wurde das Weihnachtsbuffet dann unbarmherzig geplündert.

Frisch gestärkt ging es anschließend mit dem Schläger auf den Court. Sechs altersmäßig gemischte Teams traten gegeneinander an und es wurde ausgiebig gematcht. Bevor sich die „Kleinen“ verabschiedeten, gab es von den Kids für LSP-Trainer Daniel und das „Brain“ Mario unter großem Applaus noch ein kleines Dankeschön für die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres.

Der harte Kern nutzte die Gelegenheit und ließ den finalen Trainingstag mit zahlreichen Einzeln und Doppeln bis zur letzten Minute ausklingen – sie können es halt einfach nicht lassen – gut so!

Damit die Feiertagspause für die Süchtigen nicht zu hart wird, gibt es ja Gott sei Dank noch unsere Halle in Gebhardshain. Die ist in den Ferien offen – ein gaaanz dickes Lob an unsere Verbandsgemeinde, das ist gelebte unbürokratische Sportförderung – und darf gerne zu den gewohnten Zeiten zum freien Spiel genutzt werden. Wir sehen uns! (nao) Foto: BC