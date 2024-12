Veröffentlicht am 27. Dezember 2024 von wwa

SCHÖNSTEIN – Schönsteiner Weihnachtsmarkt

Der Schönsteiner Weihnachtsmarkt entwickelt sich zu einem Anziehungspunkt erster Klasse. Organisiert von der örtlichen Schützenbruderschaft hatten auch bei der dritten Ausgabe ganze Menschenmassen den Weg zum Schützenhaus gefunden. Der mit Hackschnitzel bedeckte Vorplatz mit seiner heimeligen Atmosphäre bot Raum für ein rundes Dutzend Verkaufsstände mit einem breiten Angebot. So offerierte beispielsweise „Socken Jutta“ selbstgemachte Handschuhe und Mützen, Marion Schwan hatte allerhand personalisierte Geschenkartikel dabei, die Hatzfeldt`sche Kammer überzeugte mit Wildbret aus heimischen Wäldern und ein Holzkünstler aus Wittershagen präsentierte wunderbare Dinge aus dem Naturrohstoff. Die Backstube Müller hatte sogar eigens einen Pizzabackofen aufgebaut. Mächtig ins Zeug legten sich auch die Sportfreunde Schönstein sowie die Schützenjugend und die Schützenschwestern mit dem Förderverein der örtlichen KITA und der kfd. Die Schützenbrüder selbst hatten am Grillstand an beiden Tagen viel zu tun und zeigten sich am Ende recht zufrieden mit dem Verlauf des Weihnachtsmarkts. Einer Neuauflage im kommenden Jahr steht wohl nichts im Wege. (bt) Fotos: Bernhard Theis