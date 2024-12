Veröffentlicht am 27. Dezember 2024 von wwa

REGION – Westerwald Komposition anlässlich 50 Jahre Kreismusikverband Westerwald veröffentlicht – Einzigartige Komposition und Video setzen die Region Westerwald musikalisch und optisch in Szene

Vor über 50 Jahren gründete sich der Kreismusikverband Westerwald, um die Interessen der Musikvereine im Westerwald zu vertreten sowie das musikalische Niveau durch Lehrgänge und weitere gemeinsame Maßnahmen zu heben. Statt einer weiteren öffentlichen Musikveranstaltung zum „halben Jahrhundert“ hatte Kreismusikleiter Marc Leonardi die Idee, den Westerwald musikalisch mit einer Originalkomposition zu bewerben. Guido Rennert wurde 2019 beauftragt, für das Serenadenkonzert im Jubiläumsjahr 2021 das Musikstück „Westerwald“ zu komponieren. Es wurde ein musikalisches Portrait des gesamten geografischen Westerwaldes und ist auch so angelegt, dass es viele Orchester spielen und somit zu einem musikalischen Botschafter der Heimat geworden ist.

Die drei Westerwälder Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) betonen die Bedeutung des Kreismusikverbands für die Förderung der Musik- und Kulturarbeit im Westerwald. „Der Kreismusikverband hat über die Jahre hinweg einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Bildung und zur Gemeinschaftsbildung geleistet. Wir freuen uns, dass dieses Jubiläum mit einer so besonderen Komposition gefeiert wird“, so die drei Landräte.

Der Präsident des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz, Landrat Achim Hallerbach, lobte das Gesamtwerk von Guido Rennert und die Initiative des Kreismusikverbandes Westerwald. „Die Westerwald-Komposition besitzt eine besondere Markenbotschaft für ein Natur- und Wirtschaftsraum mit exellenter Qualität. Mit Stolz können die Landkreise auf diese Hymne schauen, die in beeindruckender Art und Weise die Vielfalt des Westerwaldes widerspiegelt, von der Tradition zur Modernen, von Kultur bis zur Wirtschaft“, so Präsident Hallerbach.

Nach der Uraufführung wurde die Visualisierung des Werkes umgesetzt, um das musikalische Portrait synchron mit passenden Bildern und Videos zu bereichern. Das von Britta Hilpert erstellte Video setzt die Musik meisterhaft optisch in Szene. Das Video beschreibt einen Tag im Westerwald, der im Morgennebel beginnt und mit einem Trompeter in der untergehenden Abendsonne auf dem Alten Markt in Hachenburg endet. Natürlich springen Landschaftsbilder und historische Gebäude ins Auge, der Förderturm der Grube Georg an der Autobahn (A 3) ist ebenso ein Highlight wie der Druidenstein, eine Sprengung im Basaltabbau oder der bestens bekannte Sozialreformer und Gründer der Genossenschaftsbanken Friedrich-Wilhelm Raiffeisen.

Foto: Präsentation der Westerwald-Komposition von Guido Rennert: (von links) Landrat Achim Schwickert (Westerwaldkreis), Marc Leonardi (Kreismusikleiter Kreismusikverband Westerwald), Josef Görg-Reifenberg (Kreismusikverband Westerwald e.V.), Sandra Köster (Vorstandsmitglied, Wir Westerwälder), Präsident des Landesmusikverbandes Rheinland-Pfalz Landrat Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Landrat Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen). Bild: Myriam Hatzmann