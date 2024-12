Veröffentlicht am 27. Dezember 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – 109 Jahre KAB (Katholische Arbeitnehmerbewegung) Birken-Honigsessen

Wie in jedem Jahr begann die Barbarafeier der KAB Birken-Honigsessen auch in diesem Jahr mit einem Gottesdienst in der St.-Elisabeth-Kirche in Birken-Honigsessen. Im Pfarrheim begrüßte die Teamsprecherin Christine Hombach die Gäste. Nach einem kurzen Vortrag folgte das gemeinsame Mittagessen, welches von einem örtlichen Gastwirt geliefert wurde.

Nach einem Segensgebet freute sich Christine Hombach viele Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vornehmen zu können.

Ihr 60-jähriges Jubiläum konnten die Eheleute Elisabeth und Stefan Stinner und Thea Seelbach feiern. Für 50 Jahre wurden die Ehepaare Helene und Friedhelm Steiger sowie Sigrid und Hubert Schneider geehrt. Auf eine 25-jährige Mitgliedschaft schauen Erika Kalkert und das Ehepaar Veronika und Udo Herzog zurück.

Ein herzlicher Dank galt dem scheidenden Präses Thomas Eiden, der zwischenzeitlich in den Ruhestand verabschiedet wurde. Nach angeregten Gesprächen, Kaffee und Kuchen löste sich die Versammlung in den frühen Nachmittagsstunden mit dem Hinweis auf, dass im nächsten Jahr ein kleines Jubiläum ansteht, da der Verein dann schon 110 Jahre besteht. Foto: KAB