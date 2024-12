Veröffentlicht am 25. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Mit zwei Kinderfilmklassikern ins neue Jahr – Kinderkino zeigt den kleinen Eisbären und Petterson und Findus

Manche Helden unserer Kindheit werden einfach niemals alt und begeistern auch die Generation nach uns noch mit ihren spannenden Abenteuern oder mit ihrer bewegenden Geschichte. Dafür bilden die beiden Filme, die im Januar im Minski-Kinderkino gezeigt werden, jeweils das perfekte Beispiel. Ein- bis zweimal im Monat lädt das Minski-Team am Mittwoch nicht nur große, sondern auch kleine Filmfans zu einem Kinobesuch ein. Im Metropol Kino, Heddesdorfer Straße 2, laufen dann ab 16 Uhr aktuelle, außergewöhnliche, preisgekrönte und beliebte Filme und Filmklassiker für Kinder.

Seit „Der kleine Eisbär“ Lars vor mehr als 22 Jahren die Kinoleinwände eroberte, ist die Geschichte über eine außergewöhnliche Freundschaft schon längst zu einem absoluten Klassiker unter den deutschen Kinderfilmen geworden. Nachdem Lars beim Spielen ins Wasser fällt und fast ertrinkt, wird er von Robbe Robby gerettet. Davon, dass Eisbären normalerweise nicht mit Robben befreundet sind, lässt sich der junge Lars nicht beirren. Am Mittwoch, 15. Januar, kehrt der mutige kleine Eisbär in Neuwied auf die große Kinoleinwand zurück.

Mindestens genauso viel Kultstatus genießen der alte Petterson und sein Kater Findus. Am Mittwoch, 29. Januar, zeigt das Minski-Kinderkino einen neuen Film der zwei beliebten Kinderbuchhelden. Das Besondere dabei: Es handelt sich um ein Mitmachkino. Mitsingen, mittanzen und mitmachen ist also ausdrücklich erwünscht.

Kinokarten für alle Vorstellungen sind bequem über die Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Kinokasse erhältlich. Die Eintrittskarten kosten für Kinder 4 Euro, für Erwachsene 6 Euro. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631/802 174.