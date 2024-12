Veröffentlicht am 25. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – 2.000 Euro für den guten Zweck – OB Einig unterstützt Kinderschutzbund mit Glühweinaktion

Die Tassen klirrten, der Glühwein dampfte – und mittendrin schenkte Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig Glühwein auf dem Knuspermarkt aus. Für den guten Zweck engagierte er sich in der Luisenscheune und sammelte in Kooperation mit der Familie Meyer fleißig Geld für den Kinderschutzbund Neuwied. Oberbürgermeister Einig und Philipp Meyer von der „Meyer Eventgastronomie Neuwied“ übergaben nun den Erlös in Höhe von insgesamt 2.000 Euro an den Kinderschutzbund Neuwied.

Eine volle Stunde lang schenkte Oberbürgermeister Jan Einig Heißgetränke in der Luisenscheune aus. Für den Verkauf stand ihm ein eigenes Fenster zur Verfügung. „Die Resonanz der Neuwiederinnen und Neuwieder war überwältigend“, berichtet Einig. „So viele Menschen haben nicht nur Glühwein genossen, sondern auch großzügig ihr Pfandgeld gespendet.“ Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Über 1.500 Euro kamen beim Verkauf zusammen. Die Familie Meyer, die die Aktion mitinitiiert hat und ihren Glühweinstand auf dem Knuspermarkt zur Verfügung stellte, rundeten die gesammelte Summe dann auf 2.000 Euro auf. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, etwas zurückzugeben. Gerade zu Weihnachten ist es besonders schön, eine lokale Organisation wie den Kinderschutzbund zu unterstützen, die so wertvolle Arbeit leistet.“, betont Philipp Meyer.

Der Erlös kommt in voller Höhe dem Kinderschutzbund Neuwied zugute. Der Verein setzt sich seit vier Jahrzehnten für die Rechte und das Wohlergehen Neuwieder Kinder und Jugendlicher ein und bietet vielfältige Hilfs- und Unterstützungsangebote an.

Foto: Auf dem Knuspermarkt nahmen Gabriele Geiger (2. von links) und Franziska Wolf (3. von links) die Spenden aus den Händen von Oberbürgermeister Jan Einig (links) und Philipp Meyer (rechts) entgegen. (Foto: Lena Geisler)