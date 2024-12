Veröffentlicht am 25. Dezember 2024 von wwa

HERDORF – Jagdwilderei nach Verkehrsunfall mit Wild auf der L 285 bei 57562 Herdorf

Montag, 23. Dezember 2024, ereignete sich auf der L 285 zwischen den Ortslagen Herdorf und Daaden, circa 200 Meter hinter der Abfahrt in Richtung der Firma Thomas Magnete GmbH, ein Verkehrsunfall mit Wild. Im Zuge des Verkehrsunfallgeschehens wurde das Reh tödlich verletzt und der zuständige Jagdpächter darüber in Kenntnis gesetzt. Im Zeitraum zwischen 18:38 Uhr und 19:21 Uhr entwendeten Unbekannte das am Fahrbahnrand liegende Wild, noch bevor der zuständige Jagdpächter das Tier auffinden und sichern konnte. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei