Veröffentlicht am 25. Dezember 2024 von wwa

ANNWEILER – Raubüberfall mit Pistole auf Tankstelle in Annweiler

Montagabend, 23. Dezember 2024 gegen 21:49 Uhr fuhr ein maskierter Täter mit einem schwarzem Seat und abgeklebten Kennzeichen auf das Gelände einer Tankstelle in der Zweibrückerstraße in Annweiler. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole brachte er die Kassiererin dazu, Bargeld in eine mitgeführte Tasche zu legen. Anschließend flüchtete er samt Beute mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt. Das Tankstellenpersonal blieb unverletzt. Der Täter trug eine schwarze Sturmhaube und war vollständig schwarz gekleidet, die Jogginghose wies seitlich weiße Streifen auf. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Zeugenhinweise erbittet die Polizei per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341/287-0. Quelle: Polizei