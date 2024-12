Veröffentlicht am 24. Dezember 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Superhelfer: Erfolgsprojekt sucht Unterstützer – Kinderfreundliche Kommune: 1.232 Neuwieder Grundschulkinder ausgebildet – Weiterer Ausbau des Angebots geplant

Mehr Sicherheit, mehr Selbstbewusstsein, mehr Zusammenhalt – das Projekt „Superhelfer“ zeigt, wie Grundschulkinder in Neuwied spielerisch zu Alltagshelden werden. Bis Ende des Jahres haben 1.232 Kinder an sechs Grundschulen gelernt, wie sie Gefahren erkennen, den Notruf wählen und Erste Hilfe leisten können.

Das Erfolgsprojekt begeistert nicht nur die Kinder, sondern auch Lehrkräfte und Eltern. „Die kleinen Superhelfer lernen wichtige Fähigkeiten fürs Leben und stärken gleichzeitig ihr Selbstbewusstsein“, lobt Bürgermeister Peter Jung und betont: „Unser Ziel bleibt, alle Grundschulkinder in Neuwied zu Superhelfern auszubilden.“

Das Projekt „Superhelfer“ wurde auf Initiative der Jakobs & Dingel Steuerberatungsgesellschaft AG in Kooperation mit der Kinderfreundlichen Kommune Neuwied und dem DRK Kreisverband Neuwied in der Stadt Neuwied etabliert. Dank der Unterstützung vieler lokaler Unternehmen und Institutionen sowie den Einsatz des DRK-Teams konnte das Programm bislang kostenfrei für die Schulen angeboten werden. Um das Projekt im kommenden Jahr weiter auszubauen und noch mehr Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, wirbt die Stadt Neuwied nun um weitere Unterstützer. „Jede Spende hilft uns, die wichtige Arbeit der Superhelfer-Experten zu fördern und mehr Grundschulkinder zu Alltagshelden auszubilden“, so Bürgermeister Jung.

Interessierte Förderer und Unterstützer können sich direkt an die Stadt Neuwied oder das Deutsche Rote Kreuz Neuwied wenden. Gemeinsam soll das Ziel erreicht werden, dass alle Grundschülerinnen und Grundschüler in Neuwied die Chance bekommen, Teil der „Superhelfer“-Gemeinschaft zu werden. „Gemeinsam machen wir Neuwieds Kinder fit für den Alltag – und für den Ernstfall!“, verspricht DRK-Superhelfer-Expertin und -Ausbilderin Daniela Köhler.

Das Projekt „Superhelfer“ vermittelt kindgerecht Erste-Hilfe-Wissen und Alltagskompetenzen. In Modulen wie „Verbände“ oder „Körperwissen“ lernen die Kinder spielerisch, Verantwortung zu übernehmen und sich selbst und anderen zu helfen. Dabei wurden in Neuwied bisher 70 Klassen im Modul „Verbände“ und sechs Klassen im Modul „Körperwissen“ geschult.

Foto: DRK-Expertin Daniela Köhler hat insgesamt schon 1133 Grundschulkinder aus Neuwied zu „Superhelfern“ ausgebildet. Foto: Stephan Eismann