Veröffentlicht am 24. Dezember 2024 von wwa

KOBLENZ – Waffelverkauf mit weihnachtlicher Stimmung mit Tannenhof Weber – Montessori-Schule Sonnenschein sammelt Spenden und begeistert mit alternativem Bildungsangebot

Am letzten Samstag vor Weihnachten hat die Freie Montessorischule Sonnenschein beim Tannenbaumverkauf des Tannenhofs Weber am Kreisverkehr neben dem Globus in Koblenz-Bubbenheim für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Mit frisch gebackenen Waffeln, guter Laune und vielen informativen Gesprächen konnten Spenden für die Schule gesammelt werden.

„Wir freuen uns, dass unsere Schule immer bekannter wird und mehr Eltern sich über diese Bildungsalternativen in der Region informieren“, erklärt Ramona Erwen, Vorsitzende des Trägervereins Montessori-Zentrum Sonnenschein e.V. Besonders großes Interesse zeigten Besucher an der geplanten Montessori-Realschule+, die am neuen Standort in Polch ab dem Schuljahr 2025/2026 starten soll.

Neben den kulinarischen Genüssen war der Waffelverkauf eine ideale Gelegenheit, mit Eltern ins Gespräch zu kommen und über die Montessori-Pädagogik zu informieren. „Wir sind begeistert von der positiven Resonanz und bedanken uns herzlich beim Tannenhof Weber, der uns diese Plattform geboten hat, unsere Schule zu präsentieren und gleichzeitig Spenden für unser Bildungsangebot zu sammeln“, so Erwen weiter.

Jetzt anmelden: Montessori-Realschule+ in Polch

Mit der Gründung der Montessori-Realschule+ in Polch wird die Region um eine innovative Bildungsalternative bereichert. Noch bis Ende Januar 2025 können Eltern ihre Kinder für das kommende Schuljahr 2025/2026 anmelden.

Der nächste Infoabend zur geplanten Montessori-Realschule+ findet am 14. Januar 2025 um 19 Uhr in der Freien Montessorischule Sonnenschein in Mendig statt. Interessierte Eltern werden gebeten, sich vorab per E-Mail unter sekretariat@sonnenschein-montessori.schule anzumelden. Text + Foto: Sandra Schäfer

Foto: Erfolgreicher Waffelverkauf mit dem Tannenhof Weber in Koblenz