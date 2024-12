ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet Kurse in Tai Chi & Qi Gong an.

Veröffentlicht am 24. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet auch in diesem Jahr Kurse in Tai Chi & Qi Gong an. Für jeden ist etwas dabei.

Qi Gong für Neugierige – so heißt der erste Kurs, den Michael Schmidt schon lange und immer wieder neu anbietet. Durch geführte Bewegungen (Qi Gong) werden Blockaden gelöst und es kommt zu mehr Aufmerksamkeit und Gelassenheit, Selbstverantwortung, Selbstregulierung und Entwicklung einer gesunden Work- Life-Balance. Montags vom 13. Januar bis zum 31. März finden zehn Termine, jeweils von 18:15 bis 19:45 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 130 €.

Wer sich eher für Tai Chi interessiert ist im Kurs „Tai Chi für Anfänger“ gut aufgehoben. Der Fokus in diesem Kurs liegt darauf, die einfachen, langsamen und fließenden Bewegungen der Tai Chi Form stressfrei zu erlernen. Ziel ist es, Körper, Seele und Geist zu entspannen. Ebenfalls montags, ab dem 13. Januar bis zum 31. März, allerdings von 15:30 bis 16:30 Uhr, finden diese zehn Termine statt und kosten 105 €.

Für Menschen mit Erfahrung in beiden Kursen ist „Tai Chi & Qi Gong für Fortgeschrittene“ konzipiert. Wem die Tai Chi Form 1 bereits bekannt ist, kann in diesem Kurs nun die traditionellen inneren Vertiefungsstufen der Entspannung erforschen. Besonderer Fokus wird auf der Formkorrektur und Körperausrichtung der inneren Balance im hinteren Körperraum (Wirbelsäule) gelegt werden. Auch montags, vom 13. Januar bis zum 31. März, jeweils von 16:30 bis 18: Uhr, finden diese zehn Termine statt. Die Gebühr beträgt 130 €. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de. Foto: Archiv BK