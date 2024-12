Veröffentlicht am 24. Dezember 2024 von wwa

PUDERBACH – Weihnachtsfeier der Grünen Puderbach

Zum Jahresabschluss lud der Ortsverband Puderbach von Bündnis 90/Die Grünen zur Weihnachtsfeier ein, um gemeinsam im Vereinsheim des TC Steimel das Jahr ausklingen zu lassen. Zahlreiche Mitglieder und Gäste sind der Einladung gefolgt und so wurde am 18. Dezember 2024 gegrillt und gefeiert. Neben angeregten Gesprächen gab es einen Rückblick auf das vergangene Jahr und mit Zuversicht wurde auf das Jahr 2025 geblickt, in dem wieder einige Veranstaltungen und Aktionen anstehen. Foto: Pia Häcker