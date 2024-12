Veröffentlicht am 24. Dezember 2024 von wwa

WISSEN – Brand auf dem Gelände des „Gartens“ im Wissener Frankenthal

Am Morgen des 14. Dezember kam es zu einem Brand auf dem Gelände des „Gartens“ im Wissener Frankenthal. Der ehemalige Küchentrakt einschließlich Kühlhaus hatte Feuer gefangen, was 60 Feuerwehrleute aus Wissen, Schönstein und Katzwinkel sowie Rotes Kreuz, Polizei, Ordnungsamt, Wasserwirtschaft usw. über mehrere Stunden in Atem hielt. Das ausgedehnte Gartenrestaurant zwischen Bundesstraße und Sieg hat an Silvester 1999 seinen Betrieb aufgenommen und sich schnell einen hervorragenden Ruf in einem weiten Umkreis erarbeitet. Typisch waren die vielen kuscheligen Sitzecken zwischen hohen Büschen. Direkt ins Auge sprang ein geräumiges Partyzelt am äußersten Ende Richtung Einhecke. Offenbar fühlte sich ein Gast an Wüstenbehausungen erinnert: „Ja sind denn hier Beduinen eingezogen?“. Dem war natürlich nicht so. Zeitweise war kein einziger Platz mehr frei. So gut kam der „Garten“ an. Nach 20 Jahren musste man den Betrieb dann aus verschiedenen Gründen einstellen, was nicht nur in Wissen stark bedauert wurde. Zur Ursache des Brandes lässt sich noch nichts sagen. Auch über die Höhe des Schadens gibt es keine konkreten Angaben. Es war lediglich seitens der Eigentümer zu erfahren: „Wir haben allein hier grob geschätzt 1.000 Stunden an Arbeitsleistung investiert“. Es ist der Familie Molzberger ein Anliegen, den Rettungskräften für ihren Einsatz zu danken: „Man hat verhindert, dass die Flammen auf Nachbargebäude übergriffen. Sonst wäre der Schaden noch viel größer gewesen!“ (bt) Fotos: Bernhard Theis