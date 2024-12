Veröffentlicht am 23. Dezember 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – WIR 2025 – der Verbandsgemeindetag

Im Rathaus Flammersfeld trafen sich Vertreter der Gewerbevereine und die zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verbandsgemeindeverwaltung zu einem Planungsgespräch für die Veranstaltung „Wir2024 – Der Verbandsgemeindetag”. Hier wurde das Konzept der Veranstaltung den Pressevertretern vorgestellt und die weitere Vorgehensweise besprochen.

Am 29. Juni 2025 verwandelt sich das Gelände der Raiffeisenhalle in Güllesheim in einen lebendigen Treffpunkt für Unternehmen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger.

Der Ursprungsgedanke für die Veranstaltung entstand im Jahr 2022. Bürgermeister Fred Jüngerich hatte die Idee, einen „Tag der offenen Verbandsgemeinde“ stattfinden zu lassen. „In unserer Verbandsgemeinde, die aus 66 Ortsgemeinden und der Kreisstadt Altenkirchen besteht, liegt ein enormes wirtschaftliches Potenzial, das es zu nutzen gilt. Gemeinsam stark durch Fusion. Diese Vielfalt an Gemeinden bietet nicht nur eine breite Palette an Dienstleistungen und Produkten, sondern auch die Möglichkeit, ein starkes Netzwerk aus lokalen Unternehmen zu schaffen. Die Unterstützung der ansässigen Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit unserer Region. Jedes Unternehmen, das hier ansässig ist, trägt zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen sowie zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität bei.“

In enger Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden der drei Gewerbevereine – Rita Dominack-Rumpf (Marktplatz Region Horhausen), Dirk Fischer (Leistungsgemeinschaft im Raiffeisenland e.V.) und Thomas Wunder (Aktionskreis Altenkirchen e.V.) – entstand die Vision des Verbandsgemeindetags „WIR 2025“. Der Name „WIR 2025“ steht zum einen für Wirtschaft, Innovation und Regionalität (Akronym), zum anderen für die Zusammenlegung zweier Verbandsgemeinden, wodurch sich nicht nur die geografische Landschaft verändert hat, sondern auch ein starkes Fundament für wirtschaftliches Wachstum und innovative Entwicklungen geschaffen wurde.

Ziel der Veranstaltung ist es, eine Plattform zu bieten, auf der Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren und verkaufen, Arbeitsplätze anbieten und sich mit potenziellen neuen Mitarbeitern sowie anderen Unternehmen vernetzen können, um vorhandene Synergien zu nutzen. Gleichzeitig haben Vereine die Möglichkeit, ihr vielfältiges Angebot vorzustellen.

Die „WIR 2025“ bietet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das für jeden etwas bereithält. Besucher können sich neben informativen Inhalten der Unternehmen auch auf unterhaltsame Musik und künstlerische Darbietungen freuen. Besonders Familien sind herzlich eingeladen. Das gesamte Gelände wird zur autofreien Zone, die für Sicherheit und unbeschwertes Vergnügen sorgt. Kinder können sich auf bunte Belustigungen wie Spielstationen, spannende Mitmachaktionen, ein Kinderkarussell und Kinderschminken freuen. Für das leibliche Wohl ist mit regionalen Köstlichkeiten und Getränken gesorgt.

Der Verbandsgemeindetag „WIR 2025“ lädt alle Interessierten ein, die Chance zu nutzen, sich zu vernetzen, neue Kontakte zu knüpfen, Ideen auszutauschen und die Vielfalt der Region zu genießen. Anmeldungen können online oder telefonisch bei den Kolleginnen und Kollegen der Wirtschaftsförderung unter 02681/85104 vorgenommen werden. Aktuelle Updates und weitere Details stehen auf den folgenden Kanälen bereit: Website: www.vg-ak-ff.de/wirtschaft/wir2025. Instagram: vg_altenkirchen_flammersfeld. Facebook: Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Foto: Verbandsgemeindeverwaltung