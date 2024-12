Veröffentlicht am 23. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zeitriese: Dörfer rund um Altenkirchen II

Die zweite Ausstellung der Dörfer ist fertig. Zwischen den Jahren, am Sonntag, 29. Dezember wird die neue Ausstellung im Historischen Quartier, in Altenkirchen, in der Marktstraße 31 von 14 bis 17 Uhr eröffnet. Die Zeitreise beginnt in Helmenzen und Niederölfen, und führt über Kettenhausen, Busenhausen, Heupelzen bis Beul und dem Beulskopf, der mit 388 Meter die höchste Erhebung der Verbandsgemeinde ist. Dort erinnert man an das Mailerfest von 1986 und dem Bau des Raiffeisenturmes 1991. Ist Ihre Neugier geweckt? Der Förderverein Bismarckturm Altenkirchen e.V. freut sich auf Ihren Besuch in der Marktstraße.