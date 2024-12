Veröffentlicht am 23. Dezember 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Festliche Posaunenklänge im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen

Das Wetter ließ noch nicht gerade auf die Vorweihnachtszeit schließen, und doch war der 2 Advent schon vergangen, als die Senioren und Seniorinnen des DRK-Seniorenzentrums Altenkirchen Besuch vom Posaunenchor des Evang. Kirchenkreises Altenkirchen unter der Leitung von Alfred Strohe bekamen. Es galt drei Wohnbereiche mit sechs Hausgemeinschaften zu besuchen, wo sie von den Bewohnern und Bewohnerinnen schon sehnsüchtig erwartet wurden. Klangvoll und doch sehr rührselig und einfühlsam erklangen altbekannte Weihnachtsmelodien und der ein oder andere konnte seine Tränen nicht zurückhalten. „Alle Jahre wieder“, so erklang es auch, und Alfred Strohe versprach allen, dass sie dies wörtlich nehmen könnten. Ein wunderschönes Geschenk, was wir hier erhalten haben, sagte eine Bewohnerin und ging sehr glücklich nach dem Vortrag wieder zurück in ihr Zimmer. Frohe Weihnachten!