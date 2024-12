Veröffentlicht am 23. Dezember 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Weihnachtsmarkt auf den Birken-Honigsessener Dorfplatz

Die TUS 09 hatten zu ihrem schon 14. Weihnachtsmarkt auf den Birken-Honigsessener Dorfplatz eingeladen. In schöner Umgebung herrschte zwei Tage lang eine ebenso besinnliche wie fröhliche Stimmung. Grußworte zur Eröffnung hatte zunächst Vereinsvorsitzender Philip Leidig gesprochen. Zum Unterhaltungsprogramm gehörten unter anderem eine Kindereisenbahn und ein Süßwarenstand seitens des kleinen Familiencircus „Ronelli“. Das Unternehmen war schon öfter zu Gast auf der Birkener Höhe und hat für Mitte Februar erneute Vorstellungen auf dem Schützenplatz angekündigt. Alles in allem luden gut ein Dutzend Stände zum Verweilen und Kaufen ein. Klaus Stahl beispielsweise bereitete in seinem Backes leckeres Brot und Pizza zu. Anke Krämer offerierte Dekoartikel, Sarah Mockenhaupt Liköre und Marmeladen vom Feinsten. Diesmal stand erstmals Erbsensuppe auf dem Programm. Die Tombola war mit vielen Preisen bestückt. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Parforcebläsergruppe Warnsbachtal und die heimische Bergkapelle „Vereinigung“. (bt) Fotos: Bernhard Theis