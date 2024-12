Veröffentlicht am 23. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Grundstücksmauer beschädigt

Im Bereich der Polizei Neuwied ereigneten sich am Wochenende zehn Verkehrsunfälle mit reinen Sachschäden, wobei sich in drei Fällen die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. So fuhr am Samstag, 21. Dezember 2024, gegen 11:29 Uhr, ein Paketzusteller mit seinem Fahrzeug in der Blütenstraße auf ein Grundstück. Beim Verlassen des Grundstücks fuhr er mit seinem weißen Transporter in zu engem Bogen auf die Straße ein und beschädigte dabei die Grundstücksmauer nicht unerheblich. Zeugen des Vorfalls die Hinweise auf den weißen Kastenwagen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780 oder Email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei