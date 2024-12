Veröffentlicht am 23. Dezember 2024 von wwa

NAUROTH – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in 57583 Nauroth

In der Nacht zwischen Samstag, 21. und Sonntag, 22. Dezember 2024, kam es in der Straße „Heidchesgarten“ in Nauroth zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Unbekannte gelangten über einen Vorbau auf das Dach des Tatobjektes. Anschließend hebelten sie ein Dachfenster auf und verschafften sich Zutritt zu dem Objektinneren. Dort wurden alle Räumlichkeit hinsichtlich etwaiger Wertgegenstände durchsucht. Zu dem tatsächlichen Gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstigen Wahrnehmungen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Betzdorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei