Veröffentlicht am 23. Dezember 2024 von wwa

BOCKENHEIM – Verkehrsunfall auf der B 271 bei Bockenheim an der Weinstraße – eine Person schwer verletzt

Am 23. Dezember 2024, gegen 04:30 Uhr befuhr eine 26 Jahre alte Autofahrerin die B 271 aus Richtung Monsheim kommend in Richtung Bockenheim/Weinstraße. Auf winterglatter Fahrbahn verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zuerst mit dem Heck, dann mit der Front gegen einen Baum und kam total beschädigte und nicht mehr fahrbereit auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin, die sich alleine im Fahrzeug befand, wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei