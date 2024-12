Veröffentlicht am 23. Dezember 2024 von wwa

BRUCHMÜHLBACH-MIESAU – 57-jähriger Mann aus Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) wird vermisst

Die Polizei sucht nach einem Vermissten aus Bruchmühlbach-Miesau. Der 57-Jährige ist seit knapp drei Wochen verschwunden. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnten bislang keine Hinweise ermittelt werden, wohin er gegangen sein oder sich aufhalten könnte. Fest steht bislang nur, dass der Mann am Abend des 3. Dezember, einem Dienstag, gegen 22.30 Uhr zuletzt gesehen wurde, als er eine Gaststätte in Bruchmühlbach in der Nähe der Verbandsgemeindeverwaltung verließ. Er wollte sich zu Fuß auf den Heimweg nach Miesau machen, kam aber offenbar dort nie an. Erst einige Tage später wurde er von Familienangehörigen als vermisst gemeldet.

Bei dem Vermissten handelt es sich um Michael Wagner. Er ist 57 Jahre alt, etwa 1,74 Meter groß und schlank. Der Gesuchte hat eine Halbglatze, im Bereich des Hinterkopfs sind seine Haare länger und leicht gelockt. Er ist Brillenträger und hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens auch einen Bart. Ein Foto des Vermissten und weitere Informationen sind auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz in der Rubrik „Fahndungen“ unter https://s.rlp.de/SEA6se7 veröffentlicht.

Zeugen, die den Mann seit dem 3. Dezember 2024 gesehen haben, oder die Kontaktpersonen und Anlaufstellen des 57-Jährigen außerhalb seiner Familie und Nachbarschaft kennen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06371 805-0 bei der Polizei in Landstuhl zu melden. Quelle: Polizei