Veröffentlicht am 23. Dezember 2024 von wwa

SELTERS – Drei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss im Bereich Montabaur/Selters

Am 23. Dezember 2024 wurden zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr im Rahmen von Verkehrskontrollen drei Fahrzeugführer festgestellt, die ihren PKW unter Drogeneinfluss führten. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin wurde in Montabaur kontrolliert. Bei ihr wurden Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum festgestellt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sie räumte den Drogenkonsum ein und ihr Führerschein wurde zwecks Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. In Selters und Montabaur wurden außerdem ein 34-jähriger und ein 44-jähriger Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auffällig. Beide Fahrer standen unter dem Einfluss von Marihuana. Den Betroffenen wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei