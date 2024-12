Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

SCHÖNSTEIN – Vandalismus an der Pfarrkirche „St. Katharina“ Schönstein

An einem Fenster neben der linken Eingangstür der Pfarrkirche „St. Katharina“ Schönstein entdeckte man am Samstagmorgen ein Beispiel für sinnlosen Vandalismus. Die Doppelglasscheibe war eingeschlagen. Die Öffnung ist inzwischen mit einer Holzplatte provisorisch wieder verschlossen worden. Auch der Eingang zur Krypta musste unter einem Einbruchsversuch leiden. Hier wollten die Übeltäter offensichtlich die Tür aufhebeln, die Spuren sind deutlich zu sehen. In das Gotteshaus hinein sind die Unbekannten aber zum Glück nicht gelangt. Die Polizei bittet um sachdienstliche Hinweise, die zur Aufklärung der Taten führen. (bt) Fotos: Bernhard Theis