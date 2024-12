Veröffentlicht am 22. Dezember 2024 von wwa

NEUWIED – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Stadtratsfraktion im Stadtrat Neuwied – SPD-Fraktion spendet an Rhein-Wied Hospiz

Die Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion spenden seit vielen Jahren in der Weihnachtszeit einen Betrag an caritative Einrichtungen in unserer Stadt. So wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel das Tierheim, der Kinderschutzbund oder die Tafel bedacht. In diesem Jahr geht die Spende an das Rhein-Wied-Hospiz.

Die Spendenübergabe nutzten die Sozialdemokarten für einen Termin vor Ort. Christoph Drolshagen als Geschäftsführer und Hospizleitung Manuela Götz erläuterten den Interessierten den Weg von der Planung bis zur Umsetzung des ambitionierten Projektes. Die Ausführungen zum Konzept der sorgfältigen Zusammenstellung der Mitarbeitenden und die Vernetzung in die örtliche Gemeinschaft und ins Ehrenamt wurden sehr positiv wahrgenommen.

Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz zeigte sich sehr erfreut über den hervorragenden Rahmen, den das Gebäude bietet und mit ihm die wichtige Ergänzung des Versorgungsangebotes in unserer Heimatstadt. „Wir haben das Projekt von den ersten Überlegungen an, sehr gerne unterstützt und alle Beschlüsse gerne getragen“, so Lefkowitz wörtlich.

Hospiz und Palliativarbeit ist für Fraktionsvorsitzenden Sven Lefkowitz eine Herzensangelegenheit. So engagierte er sich in diesem Bereich auch beruflich als Leiter von Pflegeeinrichtungen und schloss für zwei seiner Einrichtungen entsprechende Kooperationsverträge mit dem ambulanten Hospiz sowie dem Palliativ-Netzwerk Neuwied.

„In Würde leben bis zuletzt ist etwas, das sich jeder Mensch von Herzen wünscht und dabei möchten wir alle so individuell wie möglich versorgt werden. Damit das umgesetzt werden kann braucht es die Hospize und deshalb unterstützen wir das gerne“, sagte Lefkowitz abschließend. Foto: Sebastian Lück